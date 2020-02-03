Fatih Işık'tan haftanın değerlendirmesi

03.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:35

Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarıya 1 galibiyet, 1 yenilgi ile başlayan CIP Travel Antalyaspor'da Baş Antrenör Fatih Işık haftayı değerlendirdi.



Çarşamba günü oynadıkları Beşiktaş Aygaz karşılaşmasına iyi başladıklarını ancak basit top kayıpları yaptıklarını anlatan Işık, "Beşiktaş top kayıplarımızı iyi değerlendirdi. Oyuncularım maçı kazanmayı çok istedi, çok motive oldular ve aceleci davrandılar. İkinci yarıda daha dengeli oynamamıza rağmen rakibimiz farkı korumayı bildi ve kazanmaya başardı. Beşiktaş'ı yenebileceğimize inanıyorduk ama bazen aşırı motivasyonun dezavantajını yaşayabiliyorsunuz" dedi.



Dördüncülük için avantaj



Bu yenilginin ardından cumartesi günkü İzmir Büyükşehir Belediyespor maçına konsantre olmalarının bir hayli güç olduğunu belirten Işık, "Perşembe günü bir toplantı yaptık ve Beşiktaş maçındaki hataları, ikinci yarıda iyi yaptığımız şeyleri değerlendirme fırsatı bulduk. İzmir ekibiyle ilk yarıdaki maçta kendi evimizde 22-22 berabere kalmıştık. İlk 4 için İzmir ekibi ile büyük bir mücadele içerisindeyiz. Kazanan takım ilk 4 için avantaj elde edecekti. Sporcularım Beşiktaş maçındaki yenilgiden sonra bu maça kendilerini mental olarak çok iyi hazırladı. İlk 5 dakikayı 5-1, 16'ncı dakikada da 20-9 önde tamamladık. İkinci yarıda daha kontrollü ve disiplinli oynadık. Farkın erimesine izin vermedik. Rotasyonda bütün oyuncularımızı kullandık. Maçtan da 33-19 galip ayrıldık" diye konuştu.



Önümüzdeki haftayı BAY olarak geçireceklerini hatırlatan Işık. "Çarşamba günü Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda ligde 10 puanla 4'üncü sırada bulunuyoruz. Göztepe maçını evimizde, 16 Şubat tarihinde oynayacağız. Biz Antalyasporuz, taraftarımız bizi izlemeye devam etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA