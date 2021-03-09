Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar
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Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar

09.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:47

Tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Altaylı, Ali Koç'un tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcayabileceğini ve bunu Koç ailesinden birinin söylediğini ifade etti.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Altaylı, Ali Koç'un fanatiklik düzeyinde Fenerbahçeli olduğunu ve Koç ailesinden birinin geçtiğimiz günlerde kendisine, Ali Koç'un 1 yılda tüm servetini Fenerbahçe için harcayabileceğini söylediğini aktardı.

"TÜM SERVETİNİ 1 YILDA FENERBAHÇE İÇİN HARCAR"

Ali Koç'un tek defosunun fazla Fenerbahçeli olması olduğunu söyleyen Altaylı, "Ali Koç Bey'in bir defosu varsa, o da fazla Fenerbahçeli olmasıdır. Fanatiklik düzeyinde Fenerbahçelidir. Geçen günlerde Koç Ailesi'nden biri, 'Ya bizim Ali'nin şu kadar serveti var. Tutmasak tamamını 1 senede Fenerbahçe'ye harcar, tüm servetini.' demiş." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar
Haber Yorumları (11)
HA: yetmez sizin servetleri de mi harcar diye mi tutuyosunuz heeee
Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
ATEŞ: peki o zaman fener şampiyon olur mu
Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
:))): Aileden biri gelip Altaylı''ya söyleyecek:))
Cevap Yaz 3 27 Yayından Kaldır
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