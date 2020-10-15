Fas ekibi Wydad Casablanca, F.Bahçeli Dirar'ı transfer etmek istiyor
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Fas ekibi Wydad Casablanca, F.Bahçeli Dirar'ı transfer etmek istiyor

15.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un kadro planlamasında bulunmayan Nabil Dirar'a Fas ekibi Wydad Casablanca, talip oldu.

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'a ülkesinden sürpriz teklif geldi.

Teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkardığı isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı yıldız için son olarak ülkesinin en önemli takım Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

MAAŞI SIKINTI YARATIYOR

Ancak 34 yaşındaki Dirar'ın 2 milyon euroluk maaşı büyük sıkıntı yaratıyor. Eğer Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

Fas ekibi Wydad Casablanca, F.Bahçeli Dirar'ı transfer etmek istiyor

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