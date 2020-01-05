: Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor

05.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:48

Fenerbahçe'nin sol bek transferindeki başrol ismi olduğu anlaşılan Napolili Faouzi Ghoulam için toplam 4 takımın yarıştığı ortaya çıktı.

Cezayirli oyuncunun Napoli'den ayrılmayı kafasına koyduğu ve menajeriyle yeni kulübünü seçmeye çalıştığı kaydedildi. İngiltere Premier Lig'de Watford'un yanı sıra Fransa'dan Monaco ve Marsilya'nın yarış içinde olduğu belirtildi.

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA

Menajerliğini Jorge Mendes'in yaptığı Ghoulam üzerinden bonservis bedeli kazanmak isteyen Napoli yönetiminin ise bu 4 kulüpten kendilerine yapılacak en yüksek teklifi değerlendirmek istediği kaydedildi. Özellikle önümüzdeki yarım sezon için kiralama ve zorunlu satın alma seçeneklerinin de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Bu sezon 5 maçta Napoli formasını giyebilen Ghoulam, yeni teknik direktör Gattuso tarafından da ilk 11'de düşünülmüyor.

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