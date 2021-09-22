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Falcao, Rayo Vallecano'da ilk 2 maçı boş geçmedi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Falcao, Rayo Vallecano'da ilk 2 maçı boş geçmedi

Galatasaray'da oynadığı iki sezonda sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremeyen ve İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında 2 gol kaydetti.

Galatasaray'da oynadığı iki sezonda sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremeyen ve İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında 2 gol kaydetti.

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile iki maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 19 dakika süre aldığı ilk maçında Getafe'ye karşı gol atarken dün de Athletic Bilbao'ya karşı son 14 dakikada oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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