Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
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Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

03.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:19

Galatasaray, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun durumu çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacakken, sakatlığı atlatan Babel bugün takım çalışmasına katıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Ryan Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek.

Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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