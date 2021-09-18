Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, La Liga'nın 5. haftasında oynanan Getafe maçında takımının 3. golünü attı. 71. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, 10 dakika sonra fileleri sarsmayı başarırken etkili oyunuyla taraftarları büyüledi. Öte yandan Getafe forması giyen Enes Ünal, karşılaşmada penaltı kaçırdı.

La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecona ile Getafe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-0 kazandığı maçta yeni transfer Radamel Falcao da gol attı.

OYUNA GİRDİKTEN 10 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Getafe'de 9. dakikada Oscar Trejo, 78'de Pathe Cis ile 81'de Falcao ağları sarstı. Yeni takımının formasını ilk kez giyen Kolombiyalı oyuncu, 71. dakikada oyuna girerken, 10 dakika sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Adanalı yunus :Sakatlığı çabuk geçmiş...
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
vedat cici :el tigre bizde sadece miauvlıyordu
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Bensu Soral Düm Tek Tek
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:22:11. #1.12#