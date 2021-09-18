Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı
Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, La Liga'nın 5. haftasında oynanan Getafe maçında takımının 3. golünü attı. 71. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, 10 dakika sonra fileleri sarsmayı başarırken etkili oyunuyla taraftarları büyüledi. Öte yandan Getafe forması giyen Enes Ünal, karşılaşmada penaltı kaçırdı.
La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecona ile Getafe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-0 kazandığı maçta yeni transfer Radamel Falcao da gol attı.
OYUNA GİRDİKTEN 10 DAKİKA SONRA GOL ATTI
Getafe'de 9. dakikada Oscar Trejo, 78'de Pathe Cis ile 81'de Falcao ağları sarstı. Yeni takımının formasını ilk kez giyen Kolombiyalı oyuncu, 71. dakikada oyuna girerken, 10 dakika sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
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