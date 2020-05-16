Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri "Maç boyunca sürekli temas halindeyiz, gol sevincinde sarılmak neden yasak?" - Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gol sevinçlerinde sarılmanın yasak olmasını eleştirdi.

"Maç boyunca sürekli temas halindeyiz, gol sevincinde sarılmak neden yasak?"

- Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gol sevinçlerinde sarılmanın yasak olmasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Falcao, maç içerisinde tüm futbolcuların birbirleriyle temas halinde olduklarının altını çizerek, "Gol sevince sarılmaya izin verilmemesinin bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe vuruşlarında savunmacılar üzerinize çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA