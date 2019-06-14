Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonların yapay zeka, spamlerle mücadele ve personel güvenliğini koruma alanlarında olacağı belirtilirken söz konusu gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasını piyasaya sürmesinin ardından geldi.

ABD DIŞINDAKİ İŞ GÜCÜ ARTMIŞ OLACAK

Facebook'un Londra ofisinde 100'ü yapay zeka alanında olmak üzere açılan pozisyonların, ağırlıklı olarak şirketin spamlerle mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren "Toplum Entegre" ekibi için oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu yeni pozisyonlar, şirketin ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücünü üç binin üzerinde artıracak.

GELİŞME YENİ UYGULAMANIN ARDINDAN ALINDI

Söz konusu gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasını piyasaya sürmesinin ardından geldi.

'STUDY' PLAY STORE VE İOS'TA YER ALACAK

Study adı verilen uygulamanın Google Play Store'da kullanıma sunulduğu ve yakın zamanda da iOS'ta yer alacağı belirtildi.