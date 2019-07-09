Fabio, Twin Brother, Rafael Hakkında Komik Hikayesini Paylaşıyor

Rafael ve Fabio, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.

Rafael ve Fabio, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.

Kaynak: Dugout

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