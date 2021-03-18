Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun varlığı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elendiği maçtan sonra eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcuya, bir eleştiri de dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello'dan geldi. Capello, "Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumda ve geri gelmiyor. Artık modern takımlarda işler böyle yürümüyor" dedi.