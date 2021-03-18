Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun varlığı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elendiği maçtan sonra eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcuya, bir eleştiri de dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello'dan geldi. Capello, "Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumda ve geri gelmiyor. Artık modern takımlarda işler böyle yürümüyor" dedi.
Juventus'un süper starı Ronaldo bu sefer de takıma defansif anlamda katkı vermediği için eleştirildi. Ünlü teknik direktör Fabio Capello yıldız futbolcu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TOP KAYBEDİLDİĞİNDE HERKES GERİ KOŞMALI"
Ronaldo'nun savunmaya yardıma gelmediğini söyleyen Capello, "Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumda ve geri gelmiyor. Artık modern takımlarda işler böyle yürümüyor, top kaybedildiğinde herkes geri koşmalı." ifadelerini kullandı.