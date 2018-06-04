Fenerbahçe Taraftar Grubu, Hayatını Kaybeden Galatasaraylı İçin Destek Oldu
Giresun'daki GS Store mağazalarından edilen tüm gelir, hayatını kaybeden GS TV yöneticisi Özkan Aksu'nun kızının eğitim masrafları için kullanılacak. Fenerbahçeliler de alışveriş yapmaları için çağrı yaptı.
Galatasaray, GSTV'nin Koordinasyon yöneticisi Özkan Aksu'nun vefat haberiyle sarsıldı.
Cumartesi günü talihsiz bir kaza geçirerek hayatını kaybeden Aksu'nun cenazesi bugün Giresun Hacı Hüseyin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticilerden Yusuf Günay ve Mahmut Recevik de dün Aksu ailesine taziye ye ziyaretinde bulundu.
TÜM GELİR KIZININ EĞİTİMİ İÇİN HARCANACAK
Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim, bugün ve yarın Giresun'da bulunan gezici GSSTORE mağazalarından elde edilecek tüm hasılatın, Özkan Aksu'nun kızı Su Aksu'nun eğitim masraflarında kullanılmak üzere ailesine teslim edilme kararı aldı.
Bunun üzerine Fenerbahçe taraftar grubunun sosyal medyadaki hesabı 12numaraorg da, "Tüm Giresunluları, gezici GSStore'dan alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diyerek acının rengi olmadığını gösterdi.
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yav sende her yere yorum yazmaktan sıkılmadın mı yeter eleştirmek için eleştirme senin gibi taraftarlar var olduğu sürece bu türk futbolu bi adım ilerlemez yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırFB OKAN: Önce insan olup haberle alakalı,mantıklı ve anlamlı bi yorum yazmayı öğrenmelisin. Sonra delikanlı gibi adını "fb okan" yazmalısın. Şahsi fikrim mümkün ise yorum bile yazmamalısın. Gereksiz yere bir haber aldtında like kasman seviyeni ve küçüklüğünü göstersede, kendini geliştirmeye bak Okan.Yayından KaldırCANDOST: yorumunla haber birbirine zıt şeyler.. okuyan bir evladın babası ölmüş geride kalanlara nasıl destek olunur haber o sense başka bir yorum yapmışsın.. yazık vijdanına yada vijdansızlığına.1 Yayından Kaldır