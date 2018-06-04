Fenerbahçe Taraftar Grubu, Hayatını Kaybeden Galatasaraylı İçin Destek Oldu

Galatasaray, GSTV'nin Koordinasyon yöneticisi Özkan Aksu'nun vefat haberiyle sarsıldı.

Cumartesi günü talihsiz bir kaza geçirerek hayatını kaybeden Aksu'nun cenazesi bugün Giresun Hacı Hüseyin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticilerden Yusuf Günay ve Mahmut Recevik de dün Aksu ailesine taziye ye ziyaretinde bulundu.

TÜM GELİR KIZININ EĞİTİMİ İÇİN HARCANACAK

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim, bugün ve yarın Giresun'da bulunan gezici GSSTORE mağazalarından elde edilecek tüm hasılatın, Özkan Aksu'nun kızı Su Aksu'nun eğitim masraflarında kullanılmak üzere ailesine teslim edilme kararı aldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe taraftar grubunun sosyal medyadaki hesabı 12numaraorg da, "Tüm Giresunluları, gezici GSStore'dan alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diyerek acının rengi olmadığını gösterdi.