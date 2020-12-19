F.Bahçeli Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın 3 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçıyla sahalara geri dönmesi bekleniyor. Samatta son olarak, Süper Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini almıştı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında son 19 dakika oynayan Samatta, takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ediyor.
Ligdeki Gaziantep ve Başakşehir maçlarında oynayamayacak olan golcü futbolcu Kanarya'nın bay geçeceği 15. haftadan sonra sahalara dönebilecek. Yıldız oyuncunun 3 Ocak'taki Kasımpaşa sınavında forma giymesi bekleniyor.
8 MAÇTA 2 GOL ATTI
İngiliz kulübü Aston Villa'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta, sarı lacivertlilerle çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırmayı başardı.