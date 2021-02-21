F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler
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F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler

21.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:54
F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin sözleri üzerine paylaşım yaptı. Komşuoğlu, Al-Marri'nin açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bu camiaya meydan okumaya kalkan en kısa zamanda kim olduğumuzu görecektir" ifadelerini kullandı.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin açıklamalarına Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu "İslam Çupimizin yıllar önce dile getirdiği gibi; Fenerbahçe büyüklüğü kelimelerle anlatılacak, sınırlara sığacak bir şey değildir! Bu camiaya meydan okumaya kalkan, Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi tanıyamamış yayıncı kuruluş bunu en kısa zamanda, en net şekilde görecektir" ifadelerini kulandı.

F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler

RASHED AL-MARRI NE DEMİŞTİ?

Rashed Al-Marri "Özrümüzü, açıklama saat 19.05'te yapılmış diye beğenmediler. Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bizim için iyi olan şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi olması. Eğer bu takımlar iyi olursa iyi bir ligimiz olur. Günün sonunda bu dört takım ya da başka birinin şampiyon olması bizi ilgilendirmez." açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca Rashed Al-Marri "Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz. Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumları (5)
FTSA.Lİ: HEP AYNI TANTANA. . ALLAHIN KAÇAK YAYINCILARI ÇIKMIŞ İPTAL EDERİZ DİYOR. . YAHU NEYİN VAR Kİ NEYİ İPTAL EDİCEN HEP BOŞ. . . HAVAYI GÜZEL GÖRÜNCE CİKCİKLER HEP BÖYLE ÖTER
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ÇALGICI: Ulan yönetim şu havuzdan çıkın artık. Bu güne kadar digitürk aboneliğim olmadı çıkın havuzdan verin başka kanala o kanalın decoderini almazsam adam değilim.
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SERHAT: Derhal yayın havuzundan çıkın
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