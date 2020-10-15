F.Bahçe ve G.Saray'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Derby Country'ye transfer oldu
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F.Bahçe ve G.Saray'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Derby Country'ye transfer oldu

15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:52
F.Bahçe ve G.Saray'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Derby Country'ye transfer oldu

Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da oynayan 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, Derby County ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkemizde uzun yıllar oynayan Colin Kazım-Richards, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye transfer oldu.

Son olarak Meksika'da Pachuca'da oynayan 34 yaşındaki hücumcu, deneme antrenmanlarına beğenilmesinin ardından yeni takımına 1 yıllığına imza attı.

"BİZE FAYDALI OLACAĞINI GÖSTERDİ"

Derby County'nin teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, "Colin'in birçok farklı ülkede önemli bir deneyimi var. İdmanlarda, bize ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, ülkemizde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi.

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