F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Ukraynalı çalıştırıcı Sergei Rebrov, sarı lacivertli kulüpte çalışmaktan gurur duyacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan Ukraynalı çalıştırıcı Sergei Rebrov, transferiyle ilgili Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirten Rebrov, "Taraftar hala kalbimde. Onları unutamadım. Orada çalışmak büyük gurur olur benim için. Ancak herhangi bir resmi teklif almadım. Resmi sıfatı olan kimseyle bu konuyu konuşmadım" dedi.

2 YILDIR MACARİSTAN'DA

Sergei Rebrov, 2018 yılından itibaren Macaristan'ın Ferencvaros takımında görev yapıyor.