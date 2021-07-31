F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın katılmadığı parti ve karışmadığı skandal kalmamış
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F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın katılmadığı parti ve karışmadığı skandal kalmamış

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Sarı-Lacivertliler'in transfer görüşmesi yaptığı konuşulan Nathaniel Clyne'ın özel hayatının bir hayli çalkantılı olduğu ortaya çıktı. Liverpool'un 2015'te 18 milyon euroya aldığı Cylne, İngiliz devinde disiplinsiz tavırları nedeniyle tutunamadı. 2019'da Bournemouth'a kiralık gitti, 2020'de bedelsiz olarak C.Palace'a verildi. Burada da tutunamayan Clyne, şu anda boşta. Clyne, Ada'da reşit olmayan kadınlarla katıldığı uyuşturucu partileriyle nam yapmış bir futbolcu.

Kanarya, 14 kez İngiltere Milli Takımı'nın ve Liverpool'un formasını giyen Nathaniel Clyne ile temas halinde. Boşta olan futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek olmaması transfer iddialarını kuvvetlendiriyor. Ancak Clyne'ın özel hayatı epey çalkantılı.

SICAK BAKILMAYAN FUTBOLCU

Clyne, İngiltere'deki futbolseverlerin çok da sevdiği bir isim değil. Clyne, özel hayatındaki skandalları nedeniyle gittiği takımlarda tutunamadı. Yetenekleri de bu sebeple sergileyemedi. Clyne'ın reşit olmayan kadınlarla uyuşturucu partisi yaptığı haberleri İngiltere'yi çalkalamıştı.

F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın karışmadığı parti ve skandal kalmamış

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz basınından Daily Maily, Clyne'ın menajerinin Fenerbahçe ile temasta olduğunu öne sürdü. Bu haberin ardından Türkiye ve İngiliz medyasında Clyne transferiyle ilgili söylentiler yayıldı.

F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın karışmadığı parti ve skandal kalmamış
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