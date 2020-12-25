F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı
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F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı

25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:50

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, sarı lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza ile ilgili itirafta bulundu. Alex ile konuşmalarından bahseden Zico, "Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Zico, Sarı-Lacivertliler'de hocalığını yaptığı Alex hakkında konuştu.

Zico, Fenerbahçe'yden vatandaşı Alex de Souza'dan istediği tek şeyi de açıkladı.

ESPN Brezilya'ya konuşan Zico; "Alex'le ilgili hatırladığım en net şey, İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı" açıklamasında bulundu.

"SENİN KALEDEN UZAK KALMANI İSTEMİYORUM"

Alex'ten tek isteğini de açıklayan Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör; "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde, onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum.' dedim" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2021 yılından itibaren antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Uzun vadede Fenerbahçe teknik direktörlüğü de Alex'in unvanlarından birisi olabilir.

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı
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