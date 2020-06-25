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F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!

Süper Lig'de arka arkaya puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa'da bulunan Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş'ün transferi için harekete geçti.

F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
25.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:23

Yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Fraport-TAV Antalyaspor'la sürpriz bir çıkış yakalayan Sinan Gümüş'ün transferi için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertlilerin Sinan Gümüş ile ciddi bir şekilde ilgilendiği söylendi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdi teknik direktörlük yapan Orhan Kapucu da bu transfer girişimini doğrularken, "Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum" açıklamasını yaptı.

BONSERVİSİ GENOA'DA

Fraport-TAV Antalyaspor'dakiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Sinan Gümüş'ün bonservisi ise İtalyan ekibi Genoa'da bulunuyor.

BONSERVİS OLMAZSA KİRALAMA

Sinan, Galatasaray'dan Genoa'ya bonservis bedeli olmaksızın gitmişti. Fenerbahçe ise Sinan Gümüş'e İtalyan kulübünden aldığı 750 bin euroluk ücreti ödemeyi teklif etti. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak istediği olmazsa kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor.

(Sporx)

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