F.Bahçe'den istifa eden Aram Markaroğlu'ndan Ali Koç'un çevresine zehir zemberek sözler
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F.Bahçe'den istifa eden Aram Markaroğlu'ndan Ali Koç'un çevresine zehir zemberek sözler

F.Bahçe'den istifa eden Aram Markaroğlu'ndan Ali Koç'un çevresine zehir zemberek sözler
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Yönetimden ve altyapıdan ayrılan Aram Markaroğlu çarpıcı iddialarda bulundu. Markaroğlu, "Sayın Başkan ile hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle var. Etrafındaki 4-5 insan yanlış yönlendiriyor kendisini. Beş yıldızlı otel konforunda akademi binamızı bitirdik. Diğer fitness projemiz ise Başkan'ın etrafını saran goygoycular tarafından önü kesildi" dedi.

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş yönetiminden ve altyapıdan ayrılan Aram Markaroğlu sert konuştu. Kulüpteki tüm görevlerinden ayrıldığını belirten Markaroğlu çarpıcı iddialarda bulundu. Hürriyet'e istifasının perde arkasıyla ilgili detayları anlatan Markaroğlu, Ali Koç'un etrafındaki 4-5 insanın onu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

İşte Markaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"BİR KURUŞ YÜK GETİRMEKDİK"

"Sayın başkanımızın şahsıyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle sıkıntım var. Başkanımız Ali Koç büyük bir özveriyle ve çabayla çalışıyor ama etrafındaki 4-5 insan tarafından yanlış yönlendiriliyor. Biz Ruşen Çetin ve diğer arkadaşlarla Fenerbahçe Kulübü'ne bir kuruş yük getirmeden, genç oyuncularımızın yaşam standartlını iyileştirme adına beş yıldızlı otel konforunda akademi binamızı bitirdik. Diğer fitness projemiz ise başkanımızın etrafını saran goygoycular tarafından önü kesildi."

"AYIRACAK ZAMANIM YOK"

Benim işim zaten başımdan aşkın, birçoğuyla aynı kalibrede dahi olmadığım kişilerle hizmet dışında başka bir yarışa girmem, buna da ayıracak zamanım yok. Ben burada sadece hizmet yarışı için varım. Ben sadece iş odaklıyım, iş yapamazsam orada durmamın hiç alemi yok. Bir çoğuyla aynı kalibrede olmadığım bu insanlarla aynı havayı daha fazla solumak istemedim. Sayın başkandan randevu talep ettim, bir hafta boyunca yanıt bekledim, cuma tekrar hatırlatma yolunu denedim olmayınca cumartesi randevu talebimi iptal edip istifamı açıkladım. Durum bundan ibarettir.

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