F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor!
Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ganalı futbolcu Andre Ayew, bu sezon İngiltere'de fırtına gibi esiyor. Championship'te mücadele eden Galler ekibinin önceki gün Blackburn Rovers ile oynadığı maçta attığı golle takımını mağlubiyetten kurtaran ve bir puanı getiren isim olan deneyimli futbolcu, takdir kazandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, hayal kırıklığı yaşamış ve sezon sonunda bonservisi alınmayıp kulübü Swansea City'ye gönderilmişti. Bu sezon ise Ayew, adeta küllerinden doğdu.
Geçen sezon Fenerbahçe'de 38 maç oynayıp, 5 gol 2 asistlik performans gösteren Ayew, bu sezon Swansea City'de ise henüz ligin ilk yarısı bitmeden 20 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist yaptı.
HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Blackburn Rovers karşısında sergilediği performansla maçın adamı seçilen Andre Ayew, aynı zamanda ligde haftanın 11'ine de girdi. Galler'in siyah-beyazlı ekibi geride kalan 21 haftada 31 puanla ligde 11. sırada yer alıp, yükselme hattının 3 puan gerisinde bulunuyor.
Ayew'in Swansea City ile sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.
Haber Videosu: F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor!
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Küllerinden doğsa ne olur beyin namına bişey yok bunda.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Allah Fenerbahçe''mizi Ayew, Slimani, Benzia, Frey, Hasan Ali ve Alper gibilerden korusun. AMİN. Devre arası Kolarov ve İrfan gelirse yeterli olur. Ek olarak 1 tane daha Moses tarzı oyuncu alınırsa özlenen ŞAMPİYONLUK inşallah gelecek. Kadıköy''deki Malatya maçına lider çıkarsa OMUZ OMUZA ŞAMPİYON OLURUZ!!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır