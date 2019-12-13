: F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor!

13.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:41

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, hayal kırıklığı yaşamış ve sezon sonunda bonservisi alınmayıp kulübü Swansea City'ye gönderilmişti. Bu sezon ise Ayew, adeta küllerinden doğdu.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 38 maç oynayıp, 5 gol 2 asistlik performans gösteren Ayew, bu sezon Swansea City'de ise henüz ligin ilk yarısı bitmeden 20 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Blackburn Rovers karşısında sergilediği performansla maçın adamı seçilen Andre Ayew, aynı zamanda ligde haftanın 11'ine de girdi. Galler'in siyah-beyazlı ekibi geride kalan 21 haftada 31 puanla ligde 11. sırada yer alıp, yükselme hattının 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ayew'in Swansea City ile sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.

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