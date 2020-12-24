F.Bahçe'den G.Saray'ın "Kapkara gece" paylaşımına sert yanıt geldi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medyadan "Futbolda kapkara gece" notuyla yaptığı paylaşımına "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli" ifadesiyle yanıt verdi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma cevap gecikmedi.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası "Futbolda kapkara gece" notuyla siyah görselin yer aldığı paylaşım yapmıştı.
Sarı lacivertliler, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadeleriyle yanıt verdi.
İşte o paylaşım;