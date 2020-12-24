F.Bahçe'den G.Saray'ın "Kapkara gece" paylaşımına sert yanıt geldi
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F.Bahçe'den G.Saray'ın "Kapkara gece" paylaşımına sert yanıt geldi

24.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:37

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medyadan "Futbolda kapkara gece" notuyla yaptığı paylaşımına "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli" ifadesiyle yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma cevap gecikmedi.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası "Futbolda kapkara gece" notuyla siyah görselin yer aldığı paylaşım yapmıştı.

Sarı lacivertliler, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadeleriyle yanıt verdi.

İşte o paylaşım;

F.Bahçe'den G.Saray'ın 'Kapkara gece' paylaşımına sert yanıt geldi
F.Bahçe'den G.Saray'ın 'Kapkara gece' paylaşımına sert yanıt geldi
Haber Yorumları (9)
MUSTO: Şikebahçe
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
ZEKİ ÇALIŞKAN: Fenerbahçe ye hakemler defalarca üst üste hatalar yaptığında herkes memnun yıllarca şampiyonluklarımızı hakem yollarıyla aldılar Galatasarayın tff de derin bir lobisi vardır artık temiz bir futbol istiyorsak bu derin lobi nin futboldan elini çekmelidir
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HAKEM ÇAĞ ATLADI: DIYORLARKI BU TÜRKIYEDKI SPOR IÇIN KAP KARA BIR GÜN SIRF FENERIN ÖNÜNÜ AÇMAK IÇIN BU TIYATRO OYNANDI RESMEN UTANÇ DUYULACAK BIR DURUM ÇÜRÜMÜŞ MHK ÇÜRÜMÜŞ TFF DIYORLAR VAX BE
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 01:12:11. #1.14#
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