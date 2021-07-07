Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi

Galatasaray'ın uzun süredir transferini bitirmek istediği Ezgjan Alioski, Leeds United'la sözleşmesini uzatmadı ve İngiltere'den ayrıldı. Makedon sol bekin yeni adresinin Türkiye olacağı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada yer alan Ezgjan Alioski'nin resmi sözleşmeyi imzalaması an meselesi.

FIRPO'NUN GELMESİNİN ARDINDAN ALIOSKI'YE YOL VERDİLER

İngiliz basını, Leeds United'in sol bek için Barcelona'dan Junior Firpo ile anlaştığını duyurdu. Firpo'nun eşi sosyal medyadan kızının kalkan bir uçağın ardından baktığı fotoğrafı paylaşıp, Leeds'e gitmek üzere olduğunun tüyosunu verdi. 13.5 milyon euroya transfer edilen Firpo'nun ardından kulüp Alioski'yle mukavele uzatma görüşmesi yapmadı.