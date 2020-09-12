Eyyübiye'ye bölgenin en büyük millet bahçesi kazandırılacak
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Eyyübiye'ye bölgenin en büyük millet bahçesi kazandırılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı kapsayan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin 5 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.

Eyyübiye'ye bölgenin en büyük millet bahçesi kazandırılacak
12.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:21

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı kapsayan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin 5 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.

Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 150 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi, içerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındırıyor. İhalesi 5 Kasım 2020'de yapılacak olan alan, bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğini de taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuş, "Millet Bahçemizin ihale tarihi belli oldu. Bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyor. İnşallah Eyyübiye bu proje ile nefes alacak. Eyyübiye'de değişim ve dönüşüm için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut, ve destek veren teşekkür ederim. Birlikte daha güzel daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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