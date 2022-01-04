Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği taktik çalıştı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuyla başladı.
Daha sonra kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan-kırmızı siyahlılar, pas oyununun ardından dar alanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, günü çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki 20. hafta karşılaşması 9 Ocak Pazar günü oynanacak.