Hafta sonu oynanması planlanan Eyüpspor – Galatasaray müsabakası, alınan karar doğrultusunda farklı bir tarihe alındı. Tarih değişikliği sonrası gözler, derbinin yeni oynanacağı güne çevrildi. Eyüpspor Galatasaray maçı ne zaman?

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla maçı takip edebilecekler.

Eyüpspor ile Galatasaray, 14 Eylül 2025 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Mücadelenin başlama saati 17:00 olarak belirlendi.

STADYUM VE MAÇIN OYNANACAĞI YER

Bu önemli karşılaşma, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

• Kanal: Bein Sports 1

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Uydu/İnternet: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

Maçı takip etmek isteyen sporseverler, yukarıdaki platformlar üzerinden canlı olarak izleyebilirler.