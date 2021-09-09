Eyüpspor Denizlispor maçının hakemi belli oldu
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Eyüpspor Denizlispor maçının hakemi belli oldu

Eyüpspor Denizlispor maçının hakemi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Eyüpspor-Denizlispor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Denizlispor'un 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Eyüp Stadyumu'nda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Eyüpspor -Denizlispor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılık görevlerini Emrah Ünal ve Niyazi Atakan Ataseven üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Abdullah Volkan Aydın olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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