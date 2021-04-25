Eyüp Arın: "Bu işi beceremedik"
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Eyüp Arın: "Bu işi beceremedik"

Eyüp Arın: 'Bu işi beceremedik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "İki hafta önce elde ettiğimiz büyük avantajı aslında matematiksel olarak iki haftada bitirmek istiyorduk. Fakat iki haftadır, iki maçtır bu işi beceremedik" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "İki hafta önce elde ettiğimiz büyük avantajı aslında matematiksel olarak iki haftada bitirmek istiyorduk. Fakat iki haftadır, iki maçtır bu işi beceremedik" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor sahasında Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın maç sonu yaptığı açıklamada, "İki hafta önce elde ettiğimiz büyük avantajı aslında matematiksel olarak iki haftada bitirmek istiyorduk. Fakat iki haftadır, iki maçtır bu işi beceremedik. Bugün maça da o anlamda başladık. Bugün ilk yarı çok tutuk ve durgun gözüktük. En çok üzerinde durduğumuz, Ümreniyespor'un duran toplardan etkili olduğunu ve bireysel sorumluluk verdiğimiz oyuncuların bir tanesi adamı kaçırması ve yediğimiz bireysel hata ile duran topun hatası ilk yarıyı geride kapatmamıza sebep oldu. İkinci yarı en azından yine kendi isteklerimiz doğrultusunda, en azından dengeyi sağlamaktı. Fakat çok erken yediğimiz ikinci golden sonra biraz daha çaba sarf etmek zorunda kaldık. Ancak bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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