Eylül ayında zorlu bir ameliyat geçirmişti! Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı

Brezilya ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Pele zor günlerden geçiyor. Kolon kanseriyle mücadele eden 81 yaşındaki efsane yeniden hastaneye kaldırıldı.

TEKRAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

81 Yaşındaki efsane, Eylül ayında tespit edilen kanser tedavisi için bir ameliyat geçirmiş ve yaklaşık bir ay hastanede yatmıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Pele, hastaneden yapılan açıklamaya göre tekrar tedavi altına alındı. Futbol efsanesi geçen ay sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve her gün daha iyi hissettiğini söylemişti.

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