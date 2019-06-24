Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic transferini açıkladı

Süper Lig'i beşinci sırada bitirerek ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'dan Fofana sonrasında Jahovic'i de kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirerek ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, Konyasporlu Fofana'nın ardından Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

32 yaşındaki Makedon golcü, 2018 Ocak ayında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olmuş ve Yeşil Beyazlılar'la 2020 Mayıs ayına kadar sözleşme imzalamıştı.

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