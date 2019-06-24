Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jahovic'in bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



Kaynak: DHA

- Malatya