Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jahovic'in bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
- Malatya
Kaynak: DHA
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