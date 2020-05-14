Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Tottenham'ın yıldızı futbolcusu Dele Alli, evine giren eli bıçaklı iki hırsızla yumruklaştı. İngiliz yıldız, itiş kakış sırasında yüzünden yara aldı.

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli korku dolu anlar yaşadı. Evi soyulan Alli, karşılaştığı hırsızlar yumruklaştı ve yüzünden yaralandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; bugün (Çarşamba) sabaha karşı Alli'nin Kuzey Londra'daki evine giren eli bıçaklı iki hırsız, soygun gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan Alli'nin yanında sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

24 yaşındaki oyuncuyu tehdit eden hırsızların, itiş kakış sırasında Tottenhamlı futbolcunun yüzüne yumruk attığı kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Evden mücevher ve saatler çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.