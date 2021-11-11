Evergrande battı mı? SON DAKİKA Evergrande iflası sonrası Bitcoin ve kripto paralar düşer mi? Evergrande olayı nedir?

Evergrande olayı nedir? Evergrande battı mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemeleri yapamadığını ve bu yüzden risk piyasalarında düşüş yaşadığı gözlemlenmişti.

EVERGRANDE NEDİR?

China Evergrande Group, satış açısından Çin'deki en büyük ikinci emlak geliştiricisiydi. Fortune Global 500'de 122. sıradadır.

EVERGRANDE OLAYI NEDİR?

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, 30 günlük hoşgörü süresinde ödeyip ödemediğine dair farklı iddialar ortaya atıldı.

ABD'de New York Times gazetesi ve ekonomi haberler i ajansı Bloomberg, konuyla ilgili haberler inde şirketin temerrüde düşmekten kurtulduğunu belirtirken, Reuters ise tersini iddia etti.

Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da doluyordu.

New York Times'a konuşan bir tahvil sahibi, şirketin 2022 ve 2023 tarihli dolara endeksli iki tahvil için faiz ödemelerini yaptığını açıkladı. Gazete, 2024 tarihli üçüncü tahvil için ödeme yapıldığını ise doğrulamadı.

EVERGRANDE BATTI MI? BITCOIN DÜŞTÜ MÜ?

Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande son zamanlarda tahvil ödemelerini geciktirdiği için hisselerinde düşüş meydana geliyordu. Everergrande firması iflasını açıklamasından sonra Bitcoin'de ve altın piyasalarında düşüş gerçekleşti. İflasın öncesinde Bitcoin 69 binli seviyelerdeyken iflasın açıklanmasının ardından 66 bin seviyelerine geri çekildi.

İflasın küresel piyasaları etkileyeceği ve domino etkisi yaratarak tüm hisselerde düşüş yaşanabileceği ön görülüyordu. İflasın ardından tüm piyasalar negatife dönüşler başladı.

148,13 MİLYON DOLARLIK DEV İFLAS

Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA) şu anda şirkete karşı iflas davası hazırlıyor. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü.

Şirket, borcunu yönetmek amacıyla Evergrande Emlak Hizmetleri Grubundaki 5,1 milyar dolarlık hisseyi Çin'deki en büyük 13. emlak geliştiricisine sattı.

China Evergrande Group, resmi olarak 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini temerrüde düşürdü. Evergrande'nin tahvillerine yatırım yapan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), şimdi şirkete karşı iflas işlemlerine hazırlanıyor.

DMSA tarafından yazılan bir mektupta, Çinli emlak geliştiricisinin uluslararası yatırımcılara yapılan faiz ödemelerinde tekrar temerrüde düştüğü belirtildi. DMSA, Evergrande'nin bugün vadesi gelen üç tahviline genel olarak 148,13 milyon dolar faiz ödemek zorunda kalacağını söyledi.

DMSA Kıdemli Analisti Marco Metzler mektupta, "Ancak şu ana kadar tahvillerimizden herhangi bir faiz almadık" dedi. Metzler, "Hong Kong'daki bankalar bugün kapanırken, bu tahvillerin temerrüde düştüğü kesin" dedi.

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