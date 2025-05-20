Ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı geliyor! Ev hanımları emeklilik hakkı ne zaman geliyor, kimler yararlanacak?

Ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı geliyor! Ev hanımları emeklilik hakkı ne zaman geliyor, kimler yararlanacak?
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Ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı geliyor müjdesi, milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu yeni düzenleme ile ev hanımları emeklilik hakkına kavuşacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu yeni düzenleme ile ev hanımları emeklilik hakkına kavuşacak. Peki, ev hanımları emeklilik hakkı ne zaman geliyor? Devlet destekli bu sistemden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ NEDİR?

2023 seçimleri sonrası AK Parti'nin vaatleri arasında yer alan projelerden biri olan bu düzenleme kapsamında, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim ödeyen ev hanımlarının yükü hafifletiliyor.

EV HANIMLARINA YIPRANMA HAKKI

Ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde, "Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız" görüşüne yer verilmişti.

Ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı geliyor! Ev hanımları emeklilik hakkı ne zaman geliyor, kimler yararlanacak?

YIL SONUNDA YASALAŞACAK

Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kurulacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olacakları için sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak. Prim desteği ve yıpranma hakkı kadının kaç çocuk sahibi olduğu, evde engelli çocuk olup olmadığı, emeklilik için ne kadarlık bir hizmet süresi gerektiği gibi konularda etki analizi çalışması yapılıyor. Bu çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve sene sonuna kadar Meclis'te yasalaştırılması planlanıyor.

EV KADINLARI EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN GELİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü etki ve maliyet analizleri Temmuz 2025'e kadar tamamlanacak.

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