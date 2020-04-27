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Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim

Paraguay'ın başkenti Asunsion'da ev hapsinde bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, ilk kez konuştu. Duygusal açıklamalar yapan Brezilyalı eski futbolcu, hapisten çıkar çıkmaz annesine kocaman bir öpücük vereceğini söyledi.

Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
27.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:54

Sahte pasaportla Paraguay'a girerken yakalanan ve hapis cezası alan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, cezalı olduğu dönemde ilk kez konuştu.

Hapishanede geçirdiği yaklaşık 1 aylık sürenin ardından ev hapsine alınan ve Paraguay'ın başkenti Asunsion'daki 4 yıldızlı Palmaroga Hotel'in kral dairesinde kalan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun Paraguay televizyonu ABC TV'ye yaptığı açıklamalarda duygusal sözleri dikkat çekti.

Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim

"BÖYLE BİR DURUMA DÜŞECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Tutuklandıktan sonra ilk kez röportaj veren Ronaldinho, "Tanrı'ya her şeyin yolunda gitmesi ve bunun yakında bitmesi için dua ediyorum. Hapishaneye gideceğim zaman beni çok etkiledi. Böyle bir duruma düşeceğimi hiç düşünmemiştim. Hayatım boyunca hep yükseğe ulaşmaya ve futbolumla insanları mutlu etmeye çalıştım" dedi.

"ANNEME BÜYÜK BİR ÖPÜCÜK VERECEĞİM"

Ronaldinho son olarak, "Bu kabustan kurtulduktan sonra yapacağım ilk şey; Anneme büyük bir öpücük vereceğim. Koronavirüs salgınından bu yana zor bir dönem yaşıyor" açıklamasını yaptı.

Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
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