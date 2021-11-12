Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev hanımlarına yönelik "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesi ile 20 kadın meslek sahibi oldu.

İlçede faaliyet gösteren Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sosyal Hizmet Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğinde başlatılan proje kapsamında açılan "Uzatma Ağı Donanımı ve Avcılığı" kursuna giden 20 ev hanımı kursu tamamladı.

152 saat süren kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dernek merkezinde düzenlenen törenle verildi.

Dernek Başkanı Ahmet Özel, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen proje ile 20 dezavantajlı ev hanımı meslek sahibi oldu" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ise, yaptığı konuşmada, "Kurum olarak mesleki eğitim ağırlıklı kurslara önem vermekteyiz. Bu tür kurslarımızı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmaktan memnunuz" diye konuştu.

Kursiyer Hülya Yıldırım ise kursa katılmaktan memnun olduklarını meslek öğrendiklerini belirtti. - HATAY