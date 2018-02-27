EuroLeague Yönetimi, Türklere Hakaret Eden Yunan Başkanın Cezasını Azalttı
EuroLeague yönetimi, Türk taraftarlara küfür eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a verilen 1 yıllık men cezasını 5 aya düşürdü.
Fenerbahçe Doğuş taraftarlarına sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içeren ifadeler sonrası Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a EuroLeague tarafından verilen 1 yıllık cezanın 5 aya indirildiği açıklandı.
TÜRKLERE HAKARET ETMİŞTİ
Son maçta Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos'ta Giannakopoulos, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birkaç gün önce kazandığınız galibiyetten sonra yazdıklarınızı sabırla bekledim, şakalarınızı takip ettim. Birçok Türk ve Yunan takipçim hesabımı tarihi bir savaş tartışmasına çevirerek saygısızca yorumlar yazdı. Bu yorumların hiçbiri benim görüşümü yansıtmamaktadır. Basketbol bir spordur ve savaş değildir. Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s....."
-
Bunların hepsi Türk düşmanları, bari cezasını kaldırsaydınız, bir Türk aynı hareketi yapmış olsaydı ömür boyu men cezası verirdiniz, euroLeague sizin adaletiniz buraya kadar....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Rodos adasindaki escinsel hemsehriler onu bekliyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
O lafi püsküllü kadir için söylemiştir.malum püsküllü onları çok seviyor.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
yenılgıyı hazmedemıyorlar kolay degılCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Arkadaslar. Biz sükredelim ki Adama Madalya takmadilar. Yapmayin etmeyin. Türkiye Söz konusu oldumu bunlar Euro Lig olsun, AB oldun, ABD olsun kuduruyorlar. . . agizlarin sallyalari akiyor ITLERIN. Birakin bu Serefsizleri.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır