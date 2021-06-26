EURO 2020 Son 16 Turu'nda Galler'i 4-0 mağlup eden Danimarka, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Danimarka, Galler'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarkalı futbolcular harika bir performans gösterirken, Kasper Dolberg attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Danimarka'nın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda-Çekya maçının galibi olacak.

EURO 2020 Son 16 Turu Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı. Kasper Dolberg'in golleriyle Danimarka mücadeleyi 4-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

GALLER'İ SAHADAN SİLDİLER

Galler, EURO 2020'de alışılagelmiş oyunu olan kapalı ve kompakt bir anlayışla sahaya çıktı. Bu oyun anlayışını ayağa paslarla ve derin toplarla delmeye çalışan Danimarka, maçın ilk çeyreğinde bunu başaramadı. 27. dakikada Dolberg'in ceza sahası dışından harika golüyle öne geçen Danimarka, bu dakikadan itibaren Galler'in katı oyununu da kırdı. Beraberliğin hakim olduğu skorları iyi oynayan Galli futbolcular, geri düştükten sonra oyundan tamamen silindi. Danimarka 48. dakikada Dolberg, 89. dakikada Mahle ve 90+6. dakikada Braithwaite'in golleriyle karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.