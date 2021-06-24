EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu
EURO 2020'de grup aşamaları sona erdi. Çeyrek final bileti için mücadele edilecek son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. İngiltere-Almanya eşleşmesi erken final niteliğiyle dikkat çekerken, Belçika-Portekiz eşleşmesi de zorlu geçecek bir diğer mücadele olarak göze çarpıyor.
EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.
29 HAZİRAN'DA ERKEN FİNAL VAR
EURO 2020 Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
26 Haziran 2021/19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruyff Arena, Amsterdam)
26 Haziran 2021/22.00: İtalya - Avusturya (Wembley Stadyumu, Londra)
27 Haziran 2021/19.00: Hollanda - Çekya (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)
27 Haziran 2021/22.00: Belçika - Portekiz (Olimpiyat Stadyumu, Sevilla)
28 Haziran 2021/19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken Stadyumu, Kopenhag)
28 Haziran 2021/22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena, Bükreş)
29 Haziran 2021/19.00: İngiltere - Almanya (Wembley Stadyumu, Londra)
29 Haziran 2021/22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park, Glasgow)