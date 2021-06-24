EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu

EURO 2020'de grup aşamaları sona erdi. Çeyrek final bileti için mücadele edilecek son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. İngiltere-Almanya eşleşmesi erken final niteliğiyle dikkat çekerken, Belçika-Portekiz eşleşmesi de zorlu geçecek bir diğer mücadele olarak göze çarpıyor.