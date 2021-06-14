Euro 2020 gruplarda 3. olan takım gruptan çıkacak mı? Üçüncü olan takım gruptan çıkabilir mi?

Euro 2020'de toplamda 6 grup mevcuttur. Bu gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst tura çıkacaklar. Buna ek olarak gruplardaki en iyi 3. olan 4 takım da bir üst tura çıkabiliyor. Peki, gruplarda 3. olan takım hangi durumlarda bir üst tura çıkacaklar? Euro 2020 gruptan çıkma ihtimalleri neler? 3. olan gruptan çıkabilecek mi?

Euro 2020 grupta üçüncü olan takım hangi durumlarda bir üst tura çıkabilir? Türkiye bir üst tura çıkabilir mi? Türkiye 3. olursa bir üst tura adını yazdırabilir mi? Euro 2020 grupta en iyi 3. takım nasıl olunur? Gruplarda üçüncü takım olmak için kaç puan gerekiyor? Detaylar haberimizde...

EURO 2020 GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Euro 2020'de toplamda 6 grup var. Bu gruplarda ilk 2 sırada olan takımlar doğrudan bir üst tura adını yazdıracaklar. Gruplardaki en iyi 3. olan 4 takım ise yine bir üst tura çıkacaktır. Bu durumda bir üst turda toplam 16 takım olacak. Ardından 8 e düşecek, sonra 4 sonrasında ise 2 takım kalacak final oynanmış olacaktır.

EURO 2020 GRUP ÜÇÜNCÜSÜ OLAN TAKIM BİR ÜST TURA ÇIKABİLİR Mİ?

Evet böyle bir şey mümkündür. Normalde grupların ilk 2 sırası doğrudan bir üst tura çıkar. Fakat bu sene 6 grup olduğu için ilk 2 takım gruptan çıkınca bir üst turda 12 takım olmuş oluyor. Haliyle 2. tur, çeyrek final ve yarı final tam eşleşmesi için 16 takımın olması gerekmektedir. Haliyle geriye 4 takım kalmış oluyor. Buna göre 6 gruptaki en iyi 3. olan 4 takım doğrudan bir üst tura çıkacaktır. Yani grupta 3. olan bir takım matematiksel olarak %66 olasılıkla bir üst tura çıkabilir. (4/6 oran bu da 2/3 e eşittir. Bu da %66.66'ya eşit oluyor.)

TÜRKİYE GRUPTA 3. OLURSA GRUPTAN ÇIKACAK MI?

Dediğimiz gibi en iyi 3. olan 4 takım gruptan çıkabilecektir. A Milli Takımımız eğer 4 veya 6 puan alarak 3. olursa büyük ihtimalle bir üst tura çıkacak. Çünkü 5 puan alan takım en kötü 2. olarak kesin bir üst tura çıkar. (Matematiksel olarak ispatı uzun sonra yaparız inşallah) Ama bir takım 6 puan alarak 3. olabilir veya 4 puan alarak da 3. olabilir. Haliyle milli takımımızın bir üst tura çıkma ihtimali halen devam etmektedir.