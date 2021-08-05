EURO 2020 finalinde Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırı yapan 11 kişi tutuklandı
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EURO 2020 finalinde Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırı yapan 11 kişi tutuklandı

EURO 2020 finalinde Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırı yapan 11 kişi tutuklandı
Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası finalini İtalya'ya kaybeden İngiltere'de birçok futbolcu ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Özellikle penaltı kaçıran Saka, Sancho ve Rashford'a çok ağır şeyler söylenilmişti. Sky Sport'un haberine göre saldırı yaptığı tespit edilen 11 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.

Irkçı saldıların bedeli ödenmeye başlandı. İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları, İtalya maçından sonra adeta kabusu yaşadı. Finalin kaybedilymesiyle başta siyahi futbolcular olmak üzere takımın çoğunluğuna ağza alınmayacak hakaretler ve saldırılar yapıldı. Bunlardan en çok Saka, Sancho ve Rashford etkilendi.

EURO 2020 finalinde Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı hakaretler eden 11 kişi tutuklandı

FOTOĞRAFINA DIŞKI YAPIŞTIRILDI

Saka, Sancho ve Rashford'ın ailelerine da ağır hakaretler edildi. Şehir duvarlarına utandıracak cinsten şeyler yazıldı. Hatta Rashford'ın fotoğrafına dışkı yapıştırıldı. İngiltere'de saldırı yapan 11 kişi hakkında tutuklama kararı alındığı belirtildi.

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EURO 2020 finalinde Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırı yapan 11 kişi tutuklandı - Haberler Spor
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