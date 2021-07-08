Euro 2020 finale kim çıktı? Final maçı ne zaman? İtalya-İngiltere final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Finale kim kaldı?

Euro 2020 yarı final maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli oldu. Buna göre ilk finalist İtalya olurken diğer finalist ise İngiltere oldu. Peki, Euro 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Euro 2020 final maçı hakemi belli oldu mu? İtalya-İngiltere Euro 2020 final maçı ne zaman, hangi gün? Kim kazanır? Kim daha avantajlı?

Euro 2020 final maçı ne zaman oynanacak? Final karşılaşması saat kaçta başlıyor? Euro 2020 finale kim çıktı? Finale hangi takımlar çıktı? İtalya mı İngiltere mi avantajlı? Final maçı ne zaman? Kadro belli oldu mu? İtalya-İngiltere ilk 11 kadrosu! Hangi takım kupayı alacak? Final maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Euro 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü akşam saat 22:00 'da oynanacak. Final karşılaşması İtalya-İngiltere arasında olacak. Final maçı TRT 1'de canlı olarak verilecek.

EURO 2020 FİNALE KİM ÇIKTI?

Yarı final maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli oldu. Buna göre İspanya'yı eleyen İtalya 1. finalist olurken, Danimarka'yı eleyen İngiltere ise 2. finalist oldu.

Final maçı şu şekilde:

İtalya - İngiltere (11 Temmuz Pazar saat 22:00) - TRT 1 'de canlı yayın

Yarı final maçları sonuçları:

İtalya - İspanya (1-1 bitti) (Penaltılarla 4-2 İtalya kazandı.)

İngiltere - Danimarka (2-1 İngiltere kazandı.)

İTALYA-İNGİLTERE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Euro 2020 final maçı Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Final maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ek olarak Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da verilecek.

İTALYA-İNGİLTERE FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM?

İtalya-İngiltere final maçının hakemi Björn Kuipers olacak.

İTALYA-İNGİLTERE FİNAL MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Henüz maçın ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maça 1 gün kala veya final maçı günü ilk 11'in açıklanması bekleniyor.