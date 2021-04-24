EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi

Manchester United'ın efsanesi ve Galler'in Teknik Direktörü Ryan Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırma suçlamasından dolayı beş yıl hapsi isteniyor. Gigs'in eski eşi Kate Greville, efsane futbolcunun kendisine üç yıl boyunca şiddet uyguladığını ve eve tehdit ederek getirdiği kadınlara da bunu yaptığını iddia etti. Ayrıca Gigs'in 20 yaşında bir kadına da saldırmaya çalıştığı öne sürülüyor. Galler, Gigs'in görevine son verildiğini açıkladı.

Sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, saha dışındaki profesyonel duruşuyla futbolseverlerin 'efsane' olarak nitelendirdiği Ryan Gigs'in, adını kirletecek suçlara karıştığı iddia edildi. Futbol efsanesinin kız arkadaşı Kate Greville, Gigs'in kendisine üç yıl boyunca şiddet uyguladığını ve eve tehdit ederek getirdiği başka kadınlara da zarar verdiğini iddia etti.

"20 YAŞINDAKİ GENÇ KADINA DA SALDIRDI"

Kate Greville, "20 yaşında genç bir kadına da saldırdı" iddiasında bulundu. Gigs'in bu suçlamaları ispatlanırsa, beş yıl hapis cezası alacağı belirtildi. Ryan Gigs yaptığı açıklamada, "Hukukun sürecine tam saygı duyuyorum ve iddiaların ciddiyetini anlıyorum. Mahkemede suçsuz olduğumu belirteceğim ve adımı temize çıkarmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

GALLER GÖREVDEN ALDI

İki kadına saldırmakla suçlanan Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, Galler Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı. Galler'den, "A Milli Takımımızın EURO 2020'de takımın başında Robert Page yer alacak" açıklaması yapıldı.