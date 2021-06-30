EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de son 16 turu aşaması tamamlandı. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, Almanya, Portekiz ve Hollanda turnuvaya veda ederek büyük bir sürprize imza attılar. Çeyrek final eşleşmelerinde ise dev bir maç oynanacak. Avusturya'yı uzatma devrelerinde yıkan İtalya ile Portekiz'i deviren Belçika'nın karşı karşıya geleceği maç büyük bir heyecana sahne olacak.