EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de son 16 turu aşaması tamamlandı. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, Almanya, Portekiz ve Hollanda turnuvaya veda ederek büyük bir sürprize imza attılar. Çeyrek final eşleşmelerinde ise dev bir maç oynanacak. Avusturya'yı uzatma devrelerinde yıkan İtalya ile Portekiz'i deviren Belçika'nın karşı karşıya geleceği maç büyük bir heyecana sahne olacak.

EURO 2020 Son 16 Turu'na sürpriz sonuçlar damga vurdu. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'ndan son 16'ya yükselen Almanya, Portekiz ve Fransa turnuvaya veda etti. İsviçre, Fransa'yı; Çekya ise Hollanda'yı eledi ve çeyrek finalin sürpriz takımları olarak dikkat çektiler.

ÇEYREK FİNALDE DEV KARŞILAŞMA

EURO 2020 Çeyrek Final Turu'nda eşleşmeler belli oldu. İtalya ile Belçika'nın karşılaşacağı mücadele turnuvada erken final niteliğiyle dikkat çekti.

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

2 Temmuz 2021/19.00: İsviçre - İspanya (Saint-Peterburg Stadyumu, Saint-Peterburg)

2 Temmuz 2021/22.00: Belçika - İtalya (Allianz Arena, Münih)

3 Temmuz 2021/19.00: Çekya - Danimarka (Olimpiyat Stadyumu, Bakü)

3 Temmuz 2021/21.00: Ukrayna - İngiltere (Olimpiyat Stadyumu, Roma)

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı
Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti
Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin Burak Özçivit Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 01:12:04. #1.14#

title