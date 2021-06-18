EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda Ada'nın iki ülkesi karşı karşıya geldi. İngiltere ile İskoçya'nın Wembley'de oynadığı maç 0-0 bitti. Bu sonucun ardından İngiltere 4 puana yükselirken İskoçya ise ilk puanını aldı.
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Wembley Stadı'nda İskoçya'yla karşılaştı. İki takımında gol yollarında etkisiz olduğu karşılaşma 0-0 sona erdi.
STONES TOPU DİREĞE NİŞANLADI
İki takımında fiziksel olarak birbirini fazlasıyla yorduğu mücadelede İskoçya karşılaşmaya baskılı başladı. Bu baskıyı kısa sürede kıran İngiltere'de Stones 12. dakikada topu İskoçya direğine nişanladı. İkinci yarıda Grealish ve Rashford gibi isimlerle gole yakın olmaya çalışan İngiltere aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.