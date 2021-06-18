EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı

EURO 2020 D Grubu'nda Ada'nın iki ülkesi karşı karşıya geldi. İngiltere ile İskoçya'nın Wembley'de oynadığı maç 0-0 bitti. Bu sonucun ardından İngiltere 4 puana yükselirken İskoçya ise ilk puanını aldı.