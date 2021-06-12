EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti

En az yenilgi kadar acı bir kare!

"Danışmanıyım" diyen isim öyle bir metin yayınladı ki iddialar yenilir yutulur gibi değil

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yendi. Danimarkalı Eriksen'in saha ortasında fenalaşarak yürekleri ağza getirdiği anların ardından ertelenen karşılaşma, yıldız futbolcudan iyi haberin gelmesinin ardından 40. dakikadan yeniden devam etti. 1949'dan beri Danimarka'yı yenemeyen Finlandiya'da rakibini tam 72 yıl sonra mağlup etme başarısı gösterdi.

EURO 2020 B Grudubu ilk maçında Finlandiya, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

DANİMARKA PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI

Christian Eriksen'in kalbindeki sorun nedeniyle yürekleri ağızlara getirdiği anların ardından oyuncudan iyi haber gelmesiyle 40. dakikadan itibaren 0-0'dan tekrar başlayan mücadele, Finlandiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Finlandiya'ya galibiyeti getiren gol, 60. dakikada Pohjanpalo'dan geldi. Öte yandan Danimarkada Hojbjerg, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hradecky'yi geçemedi. Finlandiya bu skorla, 1949'dan sonra Danimarka'yı ilk kez yenmeyi başardı. Gruba 3 puanla başlayan Finlandiya, grubun 2. haftasında evinde Rusya ile karşılaşacak. Danimarka ise kendisi için kritik maçta Belçika ile kozlarını paylaşacak.