Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

29.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:04

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti Sancak'ın yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in seçilmesine karar verildi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantısında Ethem Sancak'ın istifası sonrasında yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in yönetim kurulu başkanlığına gelmesine oybirliği ile karar verildi. TOGG'un web sayfasında da Ethem Sancak'ın yerine Bülent Denkdemir'in yer aldığı görüldü.

TOGG'un yönetim yapısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal üye olarak yer alıyor.

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
Haber Yorumları (1)
1907: Olmayan bir şeyden nasıl istifa etmiş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:22:09. #1.15#
title