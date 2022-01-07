Espor takımının kazandığı miktar dudak uçuklattı

Hollandalı bir espor oyuncusu tarafından 2000 yılında kurulan espor takımı Team Liquid'in katıldığı turnuvalardan kazandığı paralar ile espor takımları arasında en çok kazanan takım unvanını taşımaktadır.

TOPLAM TURNUVA KAZANÇLARI 38,2 MİLYON DOLAR

Team Liquid, esportsearning sitesindeki verilere göre katıldığı 2116 turnuvadan toplamda 38,2 milyon dolar kazanarak espor tarihinin en çok kazanan takımı oldu. Team Liquid'in hemen arkasında yer alan takım ise 35,6 milyon dolar ile OG eSports oldu.

DOTA 2, 23 MİLYON DOLAR KAZANDIRTTI

Team Liquid'in katıldığı turnuvalardan toplam kazandığı paranın yüzde 60'ını oluşturan oyun ise 23 milyon dolar ile Valve tarafından geliştirilen Dota 2 oldu. İkinci sırada ise 5 milyon dolar ile Counter Strike yer almaktadır.

BULGARİSTANLI OYUNCU 4,4 MİLYON DOLAR KAZANDI

Espor tarihinin en çok kazanan oyuncuları arasında sekizinci sırada yer alan Team Liquid'in Bulgaristanlı oyuncusu Ivan Ivanov ise 4,4 milyon dolar kazandı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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