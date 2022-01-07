Espor takımının kazandığı miktar dudak uçuklattı - Haberler
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Espor takımının kazandığı miktar dudak uçuklattı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Espor tarihinin en saygın ve başarılı takımlarından biri olan Hollanda merkezli Team Liquid, espor tarihinin en çok kazanan takımı olarak yer almaktadır. Takımın turnuvalardan kazandığı paraları duyanların dudağı uçukladı.

Hollandalı bir espor oyuncusu tarafından 2000 yılında kurulan espor takımı Team Liquid'in katıldığı turnuvalardan kazandığı paralar ile espor takımları arasında en çok kazanan takım unvanını taşımaktadır.

Team Liquid, esportsearning sitesindeki verilere göre katıldığı 2116 turnuvadan toplamda 38,2 milyon dolar kazanarak espor tarihinin en çok kazanan takımı oldu. Team Liquid'in hemen arkasında yer alan takım ise 35,6 milyon dolar ile OG eSports oldu.

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Team Liquid'in katıldığı turnuvalardan toplam kazandığı paranın yüzde 60'ını oluşturan oyun ise 23 milyon dolar ile Valve tarafından geliştirilen Dota 2 oldu. İkinci sırada ise 5 milyon dolar ile Counter Strike yer almaktadır.

Espor tarihinin en çok kazanan oyuncuları arasında sekizinci sırada yer alan Team Liquid'in Bulgaristanlı oyuncusu Ivan Ivanov ise 4,4 milyon dolar kazandı.

Espor takımının kazandığı paralar dudak uçuklattı!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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