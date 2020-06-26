Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Guild Esports'a 480 milyon sterlin yaklaşık 3,3 milyon TL yatırım yaprak espor dünyasına el attı.

Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Guild Esports'a yatırım yaprak espor dünyasına giriş yaptı.

Şu anda 124 milyon dolarlık değer üzerinden 31 milyon dolarlık sermaye arayan şirket, geleneksel akademi modeline dayanan bir oyuncu havuzu yaratmayı hedefliyor. Guild Esports henüz oyuncu listelerini duyurmadı ancak öncelikli olarak FIFA, Fortnite ve Rocket League'de kadrolaşmayı planlıyor.

"BAŞARIYA ULAŞMAYI AMAÇLAYAN VİZYONA SAHİBİZ"

Yatırım aracı DB Ventures aracılığıyla şirkete 480 bin sterlinlik yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapan Beckham, "Kariyerim boyunca, en iyi sporcularla çalışacak kadar şanslıydım ve bu seviyede oynamak için gereken tutku ve özveriyi ilk elden gördüm. Bu tutkunun espor dünyasında da olduğunu biliyorum. Bugün, Guild Esports ile yetenekli oyuncuların başarıya ulaşmasını amaçlayan vizyona sahibiz" ifadelerini kullandı.