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Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
18.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:33

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.

Geçen yıl ligde umduğunu bulamayan Eskişehirspor, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde lige hazırlanan siyah-kırmızılılar, sabah saatlerinde fitness salonunda gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda kuvvetlendirme ve çabukluk çalıştı. Bu yılda oldukça genç bir kadroyla mücadele edecek olan EsEs, Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde çalışmalara devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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